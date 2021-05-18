İsrail askerleri, Lübnan sınırında Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden göstericilerden 5'ini yaraladı
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İsrail askerleri, Lübnan sınırında Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden göstericilerden 5'ini yaraladı

İsrail askerleri, Lübnan sınırında Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden göstericilerden 5'ini yaraladı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

İsrail ordusunun, Lübnan sınırında protestoculara ses ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırında protestoculara ses ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Lübnan'ın güneyindeki El-Adise bölgesinde bir araya geldi.

Göstericilerin bazılarının sınırdaki duvarın üstüne çıkarak İsrail ordusuna ait tanka taş atması üzerine İsrail askerleri göstericilere ses ve göz yaşartıcı gaz bombası ile karşılık verdi.

Olayda 5 gösterici yaralanırken, bazıları da gazdan etkilendi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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