- İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail askerleri Kudüs'nün El-Misrara caddesinde Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail askerleri Kudüs'nün El-Misrara caddesinde Filistinli bir çocuğu henüz bilinmeyen sebep ile gözaltına aldığı bildirildi. İsrail askerleri tarafından sorguya çekilmek üzere gözaltına alınan çocuk, güvenlik merkezine götürüldü. İsrail tarafından çocuğun neden gözaltına alındığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail askerleri Kudüs ve Batı Şeria'da sık sık çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunduğu biliniyor.