İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
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İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel
İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Kudüs'te Usame Sıddık Mansur isimli bir Filistinliyi (42) şehit etti, eşini ise yaraladı.

İsrail askerleri, Kudüs'te Usame Sıddık Mansur isimli bir Filistinliyi (42) şehit etti, eşini ise yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısında bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Tıp Kompleksine kaldırılmasının hemen ardından şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit olan Filistinlinin eşinin ise belinden gerçek mermiyle yaralandığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Yerel kaynaklarda şehit olan Filistinlinin kimliği Usame Sıdki Mansur (42) olarak aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bir Nabala beldesi yakınlarında Filistinli bir erkek ile eşinin bulunduğu araca ateş açtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin dün gece onlarca araçla Bir Nabala ve El-Ceyb beldelerine baskın düzenlediği, ardından Filistinlilerle aralarında arbede yaşandığı ifade edildi.

Konuyla alakalı henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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