İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin bireylerini darp etti - Haberler
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin bireylerini darp etti

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin bireylerini darp etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Filistinli bir ailenin fertlerini darp ettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Filistinli bir ailenin fertlerini darp ettiği belirtildi.

El Halil kentinden Filistinli aktivist Imad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Yahudi bir yerleşimcinin, Filistinli bir gencin yüzüne tükürdüğünü iddia etmesi üzerine çıktığını söyledi.

Ebu Şemsiyye, İsrail askerlerinin bu iddianın ardından Harem-i İbrahim Camisi yakınlarındaki Es-Sehle bölgesinde Kıfeyşa ailesinin fertlerine saldırdığını, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu aile bireylerinin darp sonucu vücutlarında yaralanmalar olduğunu ifade etti.

Şemsiyye, İsrail askerlerinin, darp ettiği gençlerden Ziya Abdulmehdi ile Muhammed Fevvaz Kıfeyşa'yı göz altına aldığı bilgisini verdi.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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