İsrail askerleri "ilhak" planını protesto eden bir Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail askerleri "ilhak" planını protesto eden bir Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde "ilhak" planına karşı düzenlenen protestoda Filistinli bir genci gözaltına aldı.

İsrail askerleri
04.07.2020 21:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:20

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde "ilhak" planına karşı düzenlenen protestoda Filistinli bir genci gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı gösteri yapan gençler arasında el-Halil'in Bab ez-Zaviye mahallesinde arbede yaşandı.

İsrail askerlerinin Filistinli gençlere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı olaylarda 16 yaşındaki bir Filistinli, askerler tarafından gözaltına alındı.

Filistinli gençler de çevrede araç lastiklerini ateşe vererek yolları trafiğe kapattı.

Batı Şeria'da 3 gündür ilhak planına karşı düzenlenen protestolarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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