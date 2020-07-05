İsrail askerleri "ilhak" planını protesto eden Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri "ilhak" planını protesto eden Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde "ilhak" planına karşı düzenlenen protestoda Filistinli genci yaraladı.

İsrail askerleri
05.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:55

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde "ilhak" planına karşı düzenlenen protestoda Filistinli genci yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile "Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'nin ilhak planına" karşı gösteri yapan gençler arasında arbede çıktı.

İsrail askerlerinin attığı ses bombası yüzüne isabet eden Filistinli genç yaralandı.

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumuna ilişkin detaylar henüz bilinmiyor.

Batı Şeria'da 4 gündür ilhak planına karşı protestolar düzenleniyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD'li ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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