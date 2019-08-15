- İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü- Filistinliler akşam...
- İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü Filistinliler akşam namazını Mescid-i Aksa'nın çevresinde kıldıKUDÜS - İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında yaralanan 1 Filistinlinin...
- İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü
Filistinliler akşam namazını Mescid-i Aksa'nın çevresinde kıldı
KUDÜS - İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri ile bazı Filistinliler arasında Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda yaşanan çatışma sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, Filistinlilerin akşam namazı için Aksa'ya girmelerine izin vermedi. Filistinliler ise bunun üzerine akşam namazını Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı noktalarda kıldı.