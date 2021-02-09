İsrail askerleri Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen isimlerinden Hac'ı gözaltına aldı
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İsrail askerleri Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen isimlerinden Hac'ı gözaltına aldı

09.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:34
İsrail askerleri Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen isimlerinden Hac'ı gözaltına aldı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan liderlerinden Halid El-Hac, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan liderlerinden Halid El-Hac, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Hac'ın eşi Umm Huzeyfe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı El-Cabiriyat Mahallesi'nde bulunan evlerine baskın düzenlediğini söyledi.

Umm Huzeyfe, İsrail askerlerinin, eşini gözaltına aldığını belirtti.

Hamas kaynakları, 55 yaşındaki Hac'ın İsrail cezaevlerinde toplam 15 yıl hapis yattığını ve geçen yıl serbest bırakıldığını ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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