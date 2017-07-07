İsrail Askerleri Gazze Sınırında İki Kişiyi Yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında bir grup Filistinlinin düzenlediği eyleme müdahalesi sonucu 2 göstericinin yaralandığı bildirildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiğini söyledi.



Müdahale sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını ifade eden Kudra, başına gaz bombası isabet eden Filistinlinin durumunun ağır olduğunu aktardı.



Gazze'deki Filistinliler, sınır noktalarında "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermek ve İsrail ablukasını protesto etmek" için zaman zaman gösteriler düzenliyor.