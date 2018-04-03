İsrail Askerleri Gazze Sınırında Bir Filistinliyi Daha Şehit Etti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüheda el-Aksa Hastanesi Filistinli genç Ahmed Ömer Arafe'nin naaşı Yakınlarının cenazeye veda etmesi İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında barışçıl eylem düzenleyenlere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şüheda el-Aksa Hastanesi
Filistinli genç Ahmed Ömer Arafe'nin naaşı
Yakınlarının cenazeye veda etmesi İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında barışçıl eylem düzenleyenlere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli daha şehit oldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırında gösteri düzenleyenlere ateş açtığını belirtti.
Kudra, İsrail askerlerinin saldırısında vurulan Filistinli genç Ahmed Ömer Arafe'nin (25) şehit olduğunu aktardı.
Sözcü Kudra, cuma gününden bu yana şehit edilen Filistinlilerin sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti.