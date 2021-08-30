İsrail askerleri, Gazze sınırında, ablukayı protesto eden Filistinli gençlere ateş açtı
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İsrail askerleri, Gazze sınırında, ablukayı protesto eden Filistinli gençlere ateş açtı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kendilerine "gece kargaşa birimi" ismini veren gençlerden bir grup, Gazze ile Han Yunus kentlerinin doğu sınırındaki eylemlerine bu akşam da devam etti.

Gençler, sınırda araç lastiği yaktı ve İsrail askerlerine ses bombaları attı.

İsrail askerleri ise sınır şeridinde toplanan gençleri ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Olayda biri ağır 3 Filistinli gerçek mermiyle, diğer 3'ü ise şarapnel parçalarıyla yaralandı. Bazı Filistinlilerin ise gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Gece kargaşa birimi adı altında bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için, akşam geç saatlerde sınır şeridinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimlerini ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında, ablukayı protesto eden Filistinli gençlere ateş açtı
İsrail askerleri, Gazze sınırında, ablukayı protesto eden Filistinli gençlere ateş açtı
İsrail askerleri, Gazze sınırında, ablukayı protesto eden Filistinli gençlere ateş açtı
İsrail askerleri, Gazze sınırında, ablukayı protesto eden Filistinli gençlere ateş açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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