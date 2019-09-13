İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

13.09.2019 22:39

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına müdahalesi sonucu 29'u gerçek mermi ile olmak üzere 55 kişi yaralandı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 55 kişinin yaralandığı duyuruldu. 74'ncü haftasına giren protestolar sırasında yaralanan 29 kişinin gerçek mermi ile vurulduğu ve birçok kişinin de atılan biber gazlarından etkilendiği belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA