İsrail Askerleri Gazze Sınırında 52 Filistinliyi Yaraladı
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 52 Filistinli yaralandı.
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 52 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 52 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.