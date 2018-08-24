İsrail Askerleri Gazze Sınırında 50 Filistinliyi Yaraladı

- Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler

İsrail askerlerinin müdahalesi

İHA ile göstericilere göz yaşartıcı gaz atılması

Müdahale sonucu yaralanan Filistinliler

Gazdan etkilenen Filistinliler

Filistinli gençlerin taş atması

Yakılan lastikler sebebiyle bölgeden yükselen dumanlar

Yaralanan Filistinlilerin taşınması İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 50 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgiye yer verilmeyen açıklamada, 139 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.