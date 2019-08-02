İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler İsrail askerlerinin zırhlı araçları ile sınırın çevresinde gezmesi İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi Göz yaşartıcı gaz bombasından yükselen dumanlar Müdahale yaralananların taşınması Filistinli gençlerin taş atması...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler
İsrail askerlerinin zırhlı araçları ile sınırın çevresinde gezmesi
İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi
Göz yaşartıcı gaz bombasından yükselen dumanlar
Müdahale yaralananların taşınması
Filistinli gençlerin taş atması
Filistin bayrakları ile sınırda bekleyen göstericiler İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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