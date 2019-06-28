İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

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Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler

Gösterilere müdahale sırasında yaralanan bir kişinin ambulansa taşınması

Filistinli gençlerin taş atması İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 49 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde 49 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan 8'inin sağlık görevlisi ve 1'inin gazeteci olduğu aktarılırken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA