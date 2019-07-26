İsrail askerleri Gazze sınırında 36 kişiyi yaraladı (3)

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 36 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 36 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA