İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü
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İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Gazze şeridinden sınıra yaklaşan 3 Filistinliyi öldürdü.

22.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:21
İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü

askerleri şeridinden sınıra yaklaşan 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze şeridinin doğu sınırında İsrail sınırına yaklaşan Filistinli bir gruba ateş açtığını duyurdu. Açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri henüz bilinmiyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınırı geçen Filistinlilerin askerlere el bombası atması sonucu vurulduğu belirtildi.

(Muhammed Rabah - Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi öldürdü
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