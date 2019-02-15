İsrail Askerleri Gazze Sınırında 20 Filistinliyi Yaraladı - Gazze

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Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösteriye katılanlar

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler

İsrail askerlerinin zırhlı araçla sınırda toplanan göstericilere müdahale etmesi

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi

Yaralananların taşınması Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri 1'i çocuk 20 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında bir çocuğun da bulunduğu aktarılan açıklamada, göğsünden vurulan çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA