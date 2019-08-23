İsrail askerleri Gazze sınırında 15 Filistinliyi yaraladı - HAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanan göstericiler İsrail askerlerinin sınırda toplanan göstericilere müdahale etmesi İsrail askerlerinin zırhlı araçları Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar Filistin bayrağı taşıtan göstericiler İsrail askerlerinin, abluka altındaki...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanan göstericiler
İsrail askerlerinin sınırda toplanan göstericilere müdahale etmesi
İsrail askerlerinin zırhlı araçları
Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar
Filistin bayrağı taşıtan göstericiler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.