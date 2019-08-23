İsrail askerleri Gazze sınırında 122 Filistinliyi yaraladı

23.08.2019 20:48

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze sınırında toplanan göstericiler

Filistinli gençlerin taş atması

Yaralananların ambulansa taşınması

Filistin ve Türk bayrağı taşıyan göstericiler

Göstericilerin sınırın karşısına balon uçurması

İsrail tarafındaki zırhlı araçlar

Pankart ve dövizler taşıyan göstericiler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin 3 ilk yardım görevlisini de kauçuk kaplı mermiyle yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA