İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi yaraladı

26.10.2019 15:26

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda ateş açması sonucu, 1 Filistinlinin boynundan yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlere ateş açıyor veya gözaltına alıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA