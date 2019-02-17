İsrail Askerleri Gazze'de 9 Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisine müdahalesinde 9 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterisine katılan 9 vatandaşımız, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı." ifadesini kullandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA