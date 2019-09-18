İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü

18.09.2019 17:13

İsrail'de Filistinli bir kadın, Batı Şeria ile Kudüs arasındaki geçiş noktalarından birinde İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Sağlık ekiplerinin müdahale etmesine izin verilmediği iddia ediliyor.İsrail ile Filistinlilerin yönetimindeki Batı Şeria arasında, Kudüs'ün doğusunda yer alan Kalendiya geçiş noktasında, 50 yaşında olduğu belirtilen Filistinli bir kadın İsrailli güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.



İsrail Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Micky Rosenfeld, olayla ilgili açıklamasında, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistinli kadının geçiş noktasında İsrailli güvenlik güçlerinin "Dur!" ihtarına uymadığını ve bıçak çektiğini ifade etti.



Rosenfeld, kadının bunun üzerine bacağından vurulduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı da, olayla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermeden söz konusu kadının "şehit" olduğunu duyurdu.



"Ölüme terk edildi" iddiası



Bazı görgü tanıkları ise, İsrail askerlerinin kadına ateş açtığını ve ardından kontrol noktasını kapatarak, Filistinli sağlık ekiplerinin kadına müdahale etmesine izin vermediğini belirtiyor.



Batı Şeria ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te son yıllarda bu tarz şiddet olayları sık sık yaşanıyor. İsrail güvenlik güçlerine bu dönemde kesici aletlerle saldıran ya da saldırdığı öne sürülen onlarca Filistinli öldürüldü. İsrail bu olayları terörist saldırılara karşı meşru müdafa olarak nitelendirirken, Filistinliler İsrail güvenlik güçlerinin aşırı şiddet kullandığı görüşünde.



AP,AFP/ ET,GA



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