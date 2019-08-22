İsrail askerleri Filistinli genci yaka paça gözaltına aldı

22.08.2019 14:52

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gösteriye katılan Filistinli gencin güç kullanılarak gözaltına alınması

Filistinli gencin yaka paça zırhlı araca götürülmesi

İsrail güçlerinin göstericilere gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmesi İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye İsrail güçleri müdahale etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısı üzerine, Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevi önünde toplanan Filistinliler açlık grevindeki tutuklulara destek vermek için gösteri düzenlendi.

Tutuklu Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen göstericilere, İsrail güçleri gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail askerleri Filistinli bir genci önce darp etti sonra da yaka paça gözaltına aldı.

Kaynak: AA