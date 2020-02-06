: İsrail askerleri Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

06.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:17

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Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın yıkılan evinin enkazı

Bölge sakinlerinin evin enkazının etrafında gezmesi

Yıkımda çıkan arbedede hayatını kaybeden Filistinli genç için Cenin'de kepenk kapatan dükkanlar İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentindeki Doktor Halil Süleyman Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, buldozerlerle kente baskın düzenledi.

Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini yıkan güçler, buna tepki gösteren gençler ile arbedeye girdi.

İsrail askerleri Filistinlilere gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Gerçek mermiyle vurulan Yezin Munzir Ebu Tabih (19) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Filistinli genç Yezin Munzir Ebu Tabih için Cenin'de dükkanlar kepenk kapattı.

İsrail güçleri, Kanba'nın evini daha önce de yıkmış, çocukları yakın zamanda yeniden inşa etmişti. Kanba, bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayına katıldığı iddiasıyla geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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