İsrail Askerleri Filistinli Bir Çocuğu Gözaltına Aldı
İsrail askerleri Kudüs kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.
İsrail askerleri Kudüs kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. İsrail askerleri bugün Kudüs'ün doğusundaki Al-Issawiya kasabasında 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin gelip küçük çocuğu açıklamadıkları bir yere götürdüklerini söyledi. Filistin Kurtuluş Örgütünden yapılan açıklamaya göre 5 bin 900 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu, bunların arasında 291'inin de çocuk olduğu biliniyor.
(Muhammed Rabah/İHA)