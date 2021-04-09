İsrail askerleri, Filistinli babayı çocuklarının gözleri önünde darp etti
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İsrail askerleri, Filistinli babayı çocuklarının gözleri önünde darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail askerleri, Filistinli babayı çocuklarının gözleri önünde darp etti

İsrail askerlerinin Filistinli babayı orantısız güç kullanarak gözaltına aldığı sırada çocukları ağlayarak askerlerden babalarını bırakmalarını istedi.

İsrail askerlerinin Filistinli babayı orantısız güç kullanarak gözaltına aldığı sırada çocukları ağlayarak askerlerden babalarını bırakmalarını istedi.

İsrail askerleri Kudüs'te akşam saatlerinde bir babayı çocuklarının gözleri önünde darp ederek gözaltına aldı. Korku içindeki 2 çocuk ağlayarak askerlerden babalarını serbest bırakmalarını istedi. Ancak çocukların ağlamalarına ve çığlıklarına kayıtsız kalan İsrail askerleri Filistinli babayı yere yatırıp orantısız güç uygulamaya devam etti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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