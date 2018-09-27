- İsrail askerleri Filistinli 2 gazeteciyi yaraladı

NABLUS - Batı Şeria'nın kuzey kesimindeki Nablus şehrinde Yusuf Aleyhisselam'ın türbesine giren şiddet yanlısı aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere koruma sağlayan İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki çatışmayı kayda alan Filistinli 2 gazeteci, İsrail askerleri tarafından yaralandı.

Filistin Güvenlik Kaynakları, Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Aleyhisselam'ın türbesine girişlerine eşlik eden İsrail askerlerinin şehrin batı kesimindeki Filistinli göstericilere müdahale etmesi üzerine olaylar çıktığını, İsrail askerlerinin çatışmaları kayıt altına alan Filistinli gazeteci Mahut Fevzi'yi plastik mermi ile sol gözünün yakınından ve sol bacağından, diğer gazeteci Amir İsteytiye'yi ise sol bacağından yaraladığını söyledi.

Diğer Filistinlilerin de birisi başından olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi. 16 yaşındaki bir Filistinli genç ise üzerine askeri araç sürülerek yaralandı. Çatışmalar sırasında Filistinli gençler bir İsrail buldozerine molotof kokteyli attı. Buldozerlerden biri ateş aldı.