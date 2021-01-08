İsrail askerleri Filistin'in "ihtiyar delikanlısı"nı gözaltına aldı
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İsrail askerleri Filistin'in "ihtiyar delikanlısı"nı gözaltına aldı

08.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:56
İsrail askerleri Filistin'in

İsrail askerleri, elinde sapanla gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken Anadolu Ajansı (AA) kameramanı tarafından çekilen görüntülerle dünyanın tanıdığı Filistinli Hacı Said Arme'yi (Ebu'l Abd) gözaltına aldı.

İsrail askerleri, elinde sapanla gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken Anadolu Ajansı (AA) kameramanı tarafından çekilen görüntülerle dünyanın tanıdığı Filistinli Hacı Said Arme'yi (Ebu'l Abd) gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, direniş saflarının "ihtiyar delikanlısı" olarak bilinen Ebu'l ABD'in Ramallah'taki Deyr Cerir beldesinde bulunan evine baskın düzenledi. Askerler 51 yaşındaki Ebu'l ABD'i gözaltına aldı.

Ebu'l Abd, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Deyr Cerir'in Eş-Şurfe bölgesinde, 1 Ocak Cuma günü düzenlenen ve tüm belde halkının genci yaşlısıyla katıldığı gösteride yer almıştı.

Ebu'l Abd, o gösteride başında puşisi ve kufiyesi, üstünde cellabiyesi, beyaz sakalı ve elindeki sapanıyla İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından görüntülenmişti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük takdirini toplayan Ebu'l ABD için, Filistinli gençlerle omuz omuza sapanı büyük bir maharetle kullandığı, İsrail askerlerinin mermilerinden çevik manevralarla kaçabildiği yönünde yorumlar yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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