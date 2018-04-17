İsrail Askerleri "Filistin Esirler Günü" Gösterilerine Müdahale Etti

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara ve diğer hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Nisan'da gerçekleştirilen "Filistin Esirler Günü" dolayısıyla Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beit El kontrol noktası yakınında gösteri düzenlendi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler sloganlar atarak Beit El kontrol noktasına doğru yürüdü. Kontrol noktasındaki tellere Filistin bayrağı asan göstericilere İsrail güçleri müdahale etti. Müdahale esnasında gazdan etkilenen göstericiler bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bazı göstericiler İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.