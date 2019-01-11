İsrail Askerleri El-Halil'de Bir Filistinliyi Vurdu

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi açtığı ateş sonucu yaraladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El-Halil'deki Kiryat Arba Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle çevredeki askerler tarafından vurulduğu belirtildi.

Kiryat Erba yakınındaki askeri noktada askerlere saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinlinin "etkisiz" hale getirildiği kaydedilen açıklamada, vurulan Filistinlinin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, olayın Harem-i İbrahim'in Caabara girişinde meydana geldiği ve İsrail askerlerinin vurulan Filistinliye ilk yardım müdahalesinin yapılmasına izin vermediği kaydedildi.

Haberde, İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin durumuna ilişkin bir bilgi yer almazken, Filistinlinin kimliğine dair de herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA