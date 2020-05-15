İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 3 Filistinli genci yaraladı İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde 3 Filistinli genci yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde 3 Filistinli genci yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan kısa yazılı açıklamada, Ebu Dis beldesinde 3 Filistinli gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Filistinli görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Ebu Dis beldesine baskın düzenlediğini ve duruma tepki gösteren gençler ile aralarında arbede yaşandığını aktardı.

Askerlerin, Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve yaralanmaların bu sırada gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail askerlerinin baskın sebebine ilişkin bilgi alınamadı.

Kaynak: AA