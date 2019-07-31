İsrail askerleri, çocukları ifadeye çağırdı

İsrail askerleri, 4 yaşındaki Elayyan'dan sonra 6 yaşındaki Obaid'i de ifadeye çağırdı.

PNN News'e göre, İsrail askerleri, Kudüs'ün Isawiya bölgesinde yaşayan 6 yaşındaki Qais Firas Obaid'i sorguya çağırdı. Haberde, Obaid'in, 24 saatten daha az bir sürede sorguya çağrılan ikinci çocuk olduğu belirtilirken; daha önce 4 yaşındaki Muhammed Elayyan'ın 'İsrail ordusuna ait bir araca taş atmaktan' sorguya çağrıldığına yer verildi.

Kaynak: DHA