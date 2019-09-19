İsrail askerleri, çocuk ve gençlerden oluşan 22 filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, çocuk ve gençlerden oluşan 22 filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, dün akşam Batı Şeria'nın birçok bölgesine yaptığı baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

19.09.2019 12:44
İsrail askerleri, çocuk ve gençlerden oluşan 22 filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri, dün akşam Batı Şeria'nın birçok bölgesine yaptığı baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINANLAR: ÇOCUK VE GENÇLER

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da bir çok noktaya baskınlar düzenlediğini; baskınlarda yaşları 14 ila 24 arası değişen 22 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Ajans, çocuk ve gençlerin neden gözaltına alındığının ailelerine bildirilmediğini; hala gözaltında tutulduklarını duyurdu.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et