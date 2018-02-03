İsrail Askerleri, Cenin Kentinde Birçok Eve Baskın Düzenledi - Batı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerinin sokağı abluka altına alması ve gaz bombası atmas

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalar İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde "Ahmed Cerrar" isimli bir Filistinliyi aradıkları gerekçesiyle birçok eve baskın düzenleyerek, 5 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri Cenin kentinin güneyindeki El-Kefir ve Burkin beldelerindeki bazı evleri abluka altına aldı. Bölgedeki bir evin kapısını patlatan İsrail askerlerinin, eski tutuklu Mebruk Cerrar'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltı sırasında İsrail askerlerinin üzerine saldığı bir polis köpeğinin Cerrar'ın elini ısırarak yaraladığı aktarıldı.

İsrail'den olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ahmed Cerar, yaklaşık bir ay önce Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle aranıyor.

İsrail askerleri geçen ay da Cenin kentinde, Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti.