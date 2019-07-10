İsrail işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında kana doymuyor. İsrail askerleri bu yılın ilk yarasında 16 çocuğu şehit etti.

Konuyla ilgili yayınlanan rapora göre İsrail 2019 yılının ilk yarısında 16 çocuğu şehit etti, bin 223 çocuğu ise yaraladı.

Çocukların çoğunluğu Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine aileleriyle birlikte katıldıkları sırada ölüm ve yaralanmaya maruz kaldı.

Raporda, 17 çocuğun ise İsrail güçleri tarafından aynı dönemde gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin bölgede sistematik olarak insan hakları ihlalleri yaptığına işaret edilen raporda, veriler aracılığıyla 2019'un ilk yarısında çocukların öldürülmesi ve yaralanması vakalarındaki artışın gözler önüne serildiği kaydedildi.

Raporda çocukların çatışma kaynaklı saldırılardan en çok etkilenen kesim olduğu özellikle vurgulandı.

(İHA))

Kaynak: İHA