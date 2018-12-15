İsrail Askerleri Bir Oğlu Şehit 5'i Hapishanede Olan Annenin Evini Yıktı

İsrail askerleri tarafından gece evi yıkılan Latife Ebu Hamid, olayın ardından yaptığı açıklamada "İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız." dedi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'nda, oğullarından biri şehit olan ve 5'i ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış Filistinli kadın Latife Ebu Hamid'in evi İsrail askerleri tarafından yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.

Yıkıma engel olmak amacıyla evin çevresinde çadırlar kurarak nöbet tutan Emari Filistin Mülteci kampı sakinleriyle buldozerler eşliğinde yıkıma gelen İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri aktivistleri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile gaz bombası kullandı.

İsrail askerleri, İşgal altındaki Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra yaklaşık 150 Filistinliyi bir statta alıkoyduğu ifade edildi.

Latife Ebu Hamid'in 4 katlı evine patlayıcılar yerleştiren İsrail askerleri daha sonra dinamitleri ateşleyerek evin kolonları ile birlikte iç duvarları da tamamen yıkıldı.

Evinin yıkılmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Latife Ebu Hamid, "İrademizi kıramayacaklar, binayı yeniden yapacağız." dedi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Emari Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden birini öldürmekle suçladığı İslam Ebu Hamid'in evinin yıkılmasına karar vermişti.