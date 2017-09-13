İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak yaraladı.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki Kiryat Arba Yahudi yerleşim birimi civarında bir Filistinlinin "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edildi.



Olay yerindeki askerlerin söz konusu Filistinliyi vurarak yaraladığı belirtilen açıklamada, olayda başka ölen veya yaralanan bulunmadığı kaydedildi.



Yaralanan Filistinlinin tedavi altına alındığı ifade edilirken, sağlık durumuna dair detay paylaşılmadı.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. İsrail güçleri zaman zaman "saldırı girişiminde bulundukları" iddiasıyla Filistinlileri vuruyor. İnsan hakları örgütleri İsrail güçlerini, "sokak ortasında yargısız infaz yapmakla" suçluyor.



İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te 200 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.