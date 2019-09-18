İsrail askerleri bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında askerlere bıcak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu.
18.09.2019 12:15
İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında askerlere bıcak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: Euronews.com