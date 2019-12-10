İsrail askerleri Batı Şeria sınırında Filistinli işçilere ateş açtı

10.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:58

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sınırı geçmeye çalışan Filistinli işçileri vurarak yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tulkerm kentinin kuzeyindeki sınır tellerini aşmaya çalışan Filistinli işçilere İsrail askerleri tarafından ateş açıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, olayda Filistinli işçilerin yaralandığı ve atılan gazdan etkilendiği ifade edildi.

İşçilerden birinin ayağından gerçek mermiyle vurulduğu aktarılan açıklamada, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Batı Şeria'daki Filistinli işçiler, zor ekonomik şartlar nedeniyle İsrail'de çalışmak durumunda kalıyor. İsrail ise işçilere özel çalışma belgesi alma şartı getiriyor.

İsrail'in bu belgeyi verme konusunda dayattığı zor kriterler de iş bulmak isteyen birçok Filistinliyi yasa dışı yollardan İsrail'e girmeye zorluyor.

Kaynak: AA