İsrail askerleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 3 Filistinliyi yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 3 Filistinliyi yaraladı

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin El Halil kentinin güneyinde İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteri düzenlediğini söyledi.

İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale ettiğini aktaran Amur, gaz kapsüllerinin doğrudan isabet ettiği 3 Filistinlinin yaralandığını, onlarca kişinin de boğulma tehlikesi yaşadığını ifade etti.

Amur, gazdan etkilenen Filistinlilere olay yerinde ilk yardım ekiplerince müdahale edildiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 3 Filistinliyi yaraladı
AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Binali Yıldırım Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail askerleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 3 Filistinliyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:24:55. #1.17#