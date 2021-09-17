İsrail askerleri Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerde 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin El Halil kentinin güneyinde İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto etmek için gösteri düzenlediğini söyledi.

İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale ettiğini aktaran Amur, gaz kapsüllerinin doğrudan isabet ettiği 3 Filistinlinin yaralandığını, onlarca kişinin de boğulma tehlikesi yaşadığını ifade etti.

Amur, gazdan etkilenen Filistinlilere olay yerinde ilk yardım ekiplerince müdahale edildiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.