İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında bir Filistinliyi şehit etti
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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında bir Filistinliyi şehit etti

19.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:58
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale sırasında bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Beyt Decin köyünde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu başından vurulan bir Filistinlinin şehit olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar, şehit düşen Filistinlinin köydeki bir camide müezzinlik yapan 48 yaşındaki Atıf Hanayişe olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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