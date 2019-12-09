İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi. İsrail askerleri Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, yolu yaktıkları lastiklerle kapatmaya çalışan Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.