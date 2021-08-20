İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1'i gerçek 13'ü plastik mermiyle olmak üzere 14 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1'i gerçek 13'ü plastik mermiyle olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı İlk Yardım ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteri sırasında 1'i gerçek mermiyle 13'ü de plastik mermiyle olmak üzere 14 Filistinliyi vurarak yaraladığını söyledi.

Cibril, onlarca Filistinlinin de İsrail askerlerince kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriler düzenlendi

Öte yandan Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Yatta beldesinde de Filistinliler, Yahudi yerleşim bölgesi inşa edilmesi planlanan arazi yakınında cuma namazı kıldı.

Filistinliler ayrıca Nablus kentine bağlı Beyt Decin ile Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldelerinde de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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