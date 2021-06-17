İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkarak aileleri evsiz bıraktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkarak aileleri evsiz bıraktı.

El Halil'e bağlı Beyt Ummer beldesinde yaşayan 85 yaşındaki Filistinli Muhammed Salim el-Acluni'nin evi ile yaklaşık 30 kişinin yaşadığı büyük bir konteyner ev, "C bölgesi"nde yer aldığı ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle İsrail askerlerince yıkıldı.

Acluni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlediğini ve evinin çevresini kuşattığını söyledi.

"Evlerimizi 30 defa da yıksalar yine inşa edeceğiz"

Kendi evi ile çocukları ve torunlarının oturduğu konteyner evin de yıkıldığını belirten Acluni, "Evlerimizi 30 defa da yıksalar yine inşa edeceğiz ve topraklarımızda yaşamayı sürdüreceğiz." dedi.

Öte yandan Filistinli aktivist Fuad el-Amur, İsrail ordusunun El Halil'e bağlı Yatta beldesinde de "C bölgesi"nde yer alan Filistinlilere ait 12 yapının yıkımı için "ihtarname" gönderdiğini aktardı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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