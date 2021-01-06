İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 bin zeytin ağacını söktü
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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 bin zeytin ağacını söktü

06.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:46
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 bin zeytin ağacını söktü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde, Filistinlilere ait yaklaşık 2 bin zeytin ağacını söktü.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde, Filistinlilere ait yaklaşık 2 bin zeytin ağacını söktü.

Selfit'e bağlı Deyr Ballut Beldesi Belediye Başkanı Yahya Avde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, beldenin batısında Filistinlilere ait 2 bin zeytin ağacını söktüğünü belirtti.

Avde, askerlerin söz konusu bölgenin "C bölgesi" olduğunu gerekçe göstererek, ağaçları söktüğünü ifade etti.

İsrail makamlarının geçen yıl zeytinlik sahiplerine ağaçları sökmeleri için ihtarname gönderdiğini belirten Avde, bu durumun mahkemeye taşındığını ve henüz mahkeme sonuçlanmadan sökme işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Avde, İsrail askerlerinin bu uygulamasını kınayarak, bölgenin Filistinlilerin özel mülkü olduğunu ve Yahudi yerleşim birimi inşa etmek için alana el koymaya çalışıldığını vurguladı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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