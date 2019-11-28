İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

28.11.2019 19:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:21

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Batı Şeria'da'nın Nablus kentine bağlı Asira beldesi

İsrail askerlerinin Filistinli Muammer Hamadne'nin evini yıkması

Ev sahibi Filistinli Muammer Hamadne ve eşinin üzüntüsü

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilerin ateş yakarak yolu kapatması

İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesi İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Asira beldesine düzenlediği baskınla Filistinli Muammer Hamadne'nin evini yıktığını belirtti.

Daglas, İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını kaydetti.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin yıkıma tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA