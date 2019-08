İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Vadi Rahhal beldesinde belde sakinlerinden bir Filistinliye ait inşaat halindeki ev İsrail askerlerince yıkıldı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

- Filistin Dışişleri'nden yıkımlara tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yıkım ve zorunlu göçe tabi tutma uygulamalarının uluslararası hukuk çerçevesinde suç olarak tanımlandığı belirtilerek, ev ve tesislerin yıkılmasıyla Filistinlilerin yerlerinden edilmesi uygulamaları kınandı.

İsrail'in 22 Temmuz'da işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki yıkımlarına işaret edilen açıklamada, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmaması durumunun, aynı rejimi yıkım ve zorunlu göçe tabi tutma konularında adeta teşvik ettiği vurgulandı.

İsrail güçleri, 22 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı" gerekçesiyle Filistinlilere ait onlarca daireyi yıkmıştı.

İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

