İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğu şehit etti, 4 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti
13.05.2020 09:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:20

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğu şehit etti, 4 Filistinliyi de yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, El-Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda Zeyd Fazıl Kaysiyye adlı 15 yaşındaki Filistinli çocuğu kafasından vurarak şehit ettiği belirtildi.

Açıklamada, kampta yaşanan olaylarda ayrıca 4 Filistinli gencin de çeşitli yerlerinden gerçek mermiyle yaralandıkları ve hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El-Fevvar Kampı'na baskın düzenlemesi üzerine Filistinli gençlerin tepki gösterdiğini aktardı.

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını, Filistinli gençlerin de taşlarla karşılık verdiğini ifade eden görgü tanıkları, arbedenin çok şiddetli geçtiğini ve saatlerce sürdüğünü kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Haber
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Haber
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Boateng'in menajerinden Beşiktaş taraftarına sözleşme müjdesi: Orta yolu bulacağımıza inanıyorum
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
'Aracı gönderdi' tartışması büyüyor! HDP'li Önder, 'İddianı ispatla' diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
İş yerini kurşunlayan saldırgan, ateş açtığı anları kaydedip sevgilisine gönderdi
İş yerini kurşunlayan saldırgan, ateş açtığı anları kaydedip sevgilisine gönderdi
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Futbol Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu şehit etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 10:34:40. #1.14#
title